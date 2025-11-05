Pleno de diputados revoca instalación de Comisión Permanente presidida por Redondo

Tegucigalpa – El pleno de diputados del Congreso Nacional aprobó este martes dejar sin valor ni efecto la instalación de la Comisión Permanente ordenada por Luis Redondo el pasado 31 de octubre cuando se venció el periodo de sesiones ordinarias.

– Al menos 70 diputados de oposición participaron en la sesión de este martes en las instalaciones de la iglesia Vida Abundante.

Originalmente, la sesión extraordinaria estaba programada para realizarse en los bajos del Congreso Nacional, sin embargo, la presencia de los aportantes de la financiera Koriun Inversiones que realizan manifestaciones impidieron el desarrollo de la misma.

En ese sentido, los parlamentarios opositores determinaron que la sesión extraordinaria se realizara en la iglesia Vida Abundante en la colonia Las Colinas de la capital hondureña.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, ejerció como presidenta por ley de la sesión extraordinaria. Mientras que la diputada Maribel Espinoza, que ejerció como secretaria por ley, leyó el dictamen que fue sometido a discusión y votación. Este contenía entre su principal componente dejar “sin valor y efecto” la instalación de la Comisión Permanente por parte de la junta directiva del Congreso Nacional.

Argumentó que la instalación de esta figura no posee la eficacia jurídica al contravenir una resolución emitida la semana pasada por la mayoría de diputados en la primera sesión extraordinaria.

“Queda improbada la decisión de conformar e instalar una comisión permanente porque desconoce las facultades y resoluciones del pleno del Congreso Nacional”, manifestó Espinoza.

Advirtió que estos actos realizados por la junta directiva del Congreso Nacional implican responsabilidad penal.

Por otro lado, Espinoza comentó que van a notificar las denuncias a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), misiones de observación acreditadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público con base al artículo 269 del Código Procesal Penal.

Asimismo, en la sesión se nombró una comisión especial integrada por los diputados: Jhosy Toscano, Maribel Espinoza, Fátima mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Johana Bermúdez, David manaiza, Claudia Ramírez y Francis Argeñal.

Espinoza explicó que se autoriza a esta comisión especial realizar la gestión diplomática ante la comunidad internacional sobre las violaciones flagrantes a la Constitución de la República que deja en precario a la democracia y el Estado de derecho.

Igualmente, la comisión especial podrá hacer gestiones que se requiera ante las organizaciones de sociedad civil nacionales para proteger la democracia y Estado de derecho.

También la comisión especial podrá ejercer todas las acciones o pretensiones ante la autoridad competente en defensa de la democracia y el Estado de derecho.

Asimismo, la comisión especial está facultado para que comparezca ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ejercer la acción de competencia con otros poderes del Estado o resolver los conflictos del Congreso Nacional.

Espinoza anunció que se notificará de esta resolución a la junta directiva del Congreso Nacional y que ésta convoque a sesiones ordinarias debido a la prórroga del período hasta el 20 de enero de 2026.

La congresista presentó la moción de dispensa de dos debates para ser aprobado en uno solo, la iniciativa recibió el respaldo unánime de los presentes.

De su lado, el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, presentó la moción que exhorta a dejar sin efecto el nombramiento de jueces para conocer la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Seguidamente, Espinoza indicó que el pleno del Congreso Nacional no puede trascender sus facultades ni suplantar las funciones de otro poder del Estado como lo hace la junta directiva al suplantar las atribuciones del pleno.

Libre abusa

De su lado, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, señaló que el Partido Libertad (Libre) está abusando al instalar una Comisión Permanente, la cual ya quedó sin valor y efecto aprobada en la reunión extraordinaria de este día.

Insistió que el pleno del Congreso Nacional es que manda y este está representado en la mayoría de diputados que participaron este día en la sesión extraordinaria. AG