Mayo abrirá la final de Benidorm Fest 2026, que cerrarán Tony Grox y LucyCalys

Benidorm (Alicante).- Con Tony Grox y LucyCalys como gran broche, los principales aspirantes a la victoria de Benidorm Fest 2026 se concentrarán en el último tramo de la final de este sábado, que abrirá Mayo, según se ha dado a conocer este viernes en la rueda de prensa con los 12 finalistas.

Determinado por una combinación de azar y de decisiones organizativas para poder mantener el ritmo de la gala, el orden de actuación concreto será el siguiente: 1) Mayo, 2) Kitai, 3) Asha, 4) Dani J, 5) The Quinquis, 6) Izan Llunas, 7) Mikel Herzog Jr, 8) María León y Julia Medina, 9) Rosalinda Galán, 10) Kenneth, 11) Miranda! y bailamamá, y 12) Tony Grox y LucyCalys.

«Es una responsabilidad cerrar la gala, pero también es muy bonito volver a sentir esa energía», ha señalado el DJ gaditano, que volverá a interpretar junto a su compañera ‘T Amaré’, una de las canciones estrella de la edición.

Junto a ellos, Miranda! y bailamamá, Kenneth y Rosalinda Galán son las otras candidaturas que suenan más fuerte en las quinielas de los seguidores de este festival nacional para hacerse con el triunfo tras su paso por las dos semifinales celebradas los pasados martes y jueves.

Esta quinta edición de Benidorm Fest tiene la peculiaridad de ser la primera desligada de Eurovisión, por lo que quien se alce con la victoria no acudirá al festival europeo en Viena el próximo mes de mayo.

No será una victoria de vacío, ya que este año se ha instaurado un primer premio de 150.000 euros (100.000 para el/los intérpretes y 50.000 para el/los autores) y otros dos premios complementarios concedidos por Spotify y Univisión, que permitirá a sus receptores viajar a grabar un sencillo a Estocolmo y Miami, respectivamente.