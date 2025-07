Mauricio Villeda: “reunión fue una trampa, no recibí absolutamente nada”

Tegucigalpa– El diputado liberal Mauricio Villeda reaccionó este martes tras la reaparición de un video en el que presuntamente se le vincula con personajes del narcotráfico hondureño.

-Video en circulación ahorita es para opacar actos de corrupción de este gobierno y crisis política, dijo Villeda.

En declaraciones a medios de comunicación, el congresista aseguró que todo fue parte de una estrategia premeditada para desprestigiarlo y ahora el video es para desviar la atención de la crisis política y los escándalos de corrupción del actual gobierno.

“Puedo deducir que era una trampa. En la parte introductoria del video se nota que todo estaba planificado. Yo asistí a una reunión con un supuesto empresario que ofrecía apoyo económico, pero jamás pensé que era uno de los ‘Cachiros’, ni tampoco lo conocía”, afirmó Villeda.

En el video, que circula ampliamente en redes sociales y fue retomado por varios medios hondureños, se observa al también ex candidato presidencial liberal conversando con un grupo de personas. Aunque no se muestra el rostro del interlocutor, una voz en off se identifica como Leonel Rivera, quien supuestamente ofrece 400 mil dólares para apoyar la campaña de Villeda.

Sin embargo, el diputado negó rotundamente haber recibido dinero. “No recibí absolutamente nada. Fue una estrategia y ahora la divulgación del video es parte de una maniobra para opacar otros temas graves que afectan al país”, expresó.

Al ser consultado sobre quién lo invitó a la reunión, Villeda prefirió no entrar en detalles, argumentando que lo más prudente es dejar que el tema se ventile por las vías legales correspondientes. “No puedo decir que era cachiro yo no lo conocía, el señor se presentó, pero yo no sabía quién era”, insistió.

También confirmó que ya ha rendido declaración ante el Ministerio Público en relación con el caso. “Fui citado hace algunos meses y acudí como corresponde. Ahora hay que tener paciencia y dejar que las instituciones hagan su trabajo”, concluyó.

El video en cuestión no es nuevo, pero su recirculación en las últimas horas ha causado revuelo político, en un ambiente marcado por acusaciones cruzadas entre partidos y una ciudadanía cada vez más atenta a los vínculos entre el poder y el crimen organizado.

Mientras tanto, sectores de oposición y analistas advierten que el uso de este tipo de materiales en momentos de alta tensión política podría formar parte de una estrategia de distracción o manipulación mediática. Villeda, por su parte, asegura que se mantendrá firme y colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.LB