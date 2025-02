Mau y Ricky anuncian las primeras fechas de su gira estadounidense

Miami – El dúo venezolano Mau y Ricky anunció las primeras fechas y ciudades de su gira ‘Hotel Caracas’ en Estados Unidos, que comenzará en Nueva York y terminará en Miami.

La gira, producida por Live Nation, está inspirada en su último álbum homónimo, que ha recibido tres nominaciones al Grammy Latino, siendo considerado uno de los mejores álbumes latinos de 2024.

«Estamos muy emocionados de traer esta gira a los Estados Unidos y conectarnos con nuestros fans de una manera que solo la música en vivo puede», expresó en un comunicado Mau y Ricky.

Los conciertos incluyen el Irving Plaza, en Nueva York, el 30 de mayo; The Fillmore Silver Spring, en Washington, el 31 de ese mes; House of Blues, en Orlando, el 5 de junio, y The Fillmore, en Miami Beach, dos días después.

El comunicado indica que pronto se anunciarán más fechas, más allá de EEUU.

Los hermanos Ricardo y Mauricio Reglero, conocidos artísticamente como Mau y Ricky, «prometen ofrecer una experiencia inolvidable» que dará vida a la esencia del álbum ‘Hotel Caracas’, reza el comunicado. EFE