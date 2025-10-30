Matrimonio Zelaya Castro quiere sabotear elecciones y quedarse en el poder para proteger al Cártel de Los Soles: Foro Madrid

Tegucigalpa- En su cuenta de X, el Foro de Madrid ha asegurado este jueves que «el matrimonio Zelaya Castro quiere sabotear las elecciones para quedarse ilegalmente en el poder y proteger al Cártel de los Soles».

En su escrito, la alianza internacional afirma que «los aliados hondureños del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla están preparando un golpe electoral para sabotear los comicios del 30 de noviembre y aferrarse ilegalmente al poder».

Además, el Foro de Madrid ha denunciado a la presidenta Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya de ser «protegidos del narcotirano Maduro», agregando que «están desesperados».

Su candidata, Rixi Moncada, sigue desplomándose en las encuestas», señala el posteo.

Por eso, usan al fiscal y a Marlon Ochoa para intentar fabricar causas penales contra la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, y contra dirigentes del Partido Nacional de Honduras.

Apunta el posteo que estas maniobras se intensifican en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Con la vía marítima bloqueada, Maduro necesita usar Honduras para exportar sus drogas, y para ello necesitan que los Zelaya continúen en el poder. IR