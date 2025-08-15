Matías Almeyda, en su debut como técnico en España, habla de una «Liga llena de ilusiones»

Sevilla (España) – El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, destacó este viernes, en su comparecencia de prensa previa al partido que disputarán el domingo en Bilbao ante el Athletic en la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que «arranca un sueño, una Liga llena de ilusiones».

Almeyda, que debuta como técnico en España, apuntó, tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, que «es un día especial» porque «arranca una Liga con un montón de ingredientes».

El argentino no mostró preocupación por la no inscripción de los refuerzos estivales porque está «muy enfocado en el trabajo» después de una «pretemporada buena» gracias a una «predisposición de los futbolistas excelente», por lo está convencido de que el domingo en San Mamés «arrancará algo que debe ser lindo» y que «no hay excusas» porque muchos equipos están en la misma situación que el hispalense.

El preparador sevillista se refirió a su compatriota Diego Simeone, al que quiere «como un amigo» y le tiene «admiración como entrenador».

«Cuando arrancó -la etapa de Simeone como entrenador-, quiso que fuese parte de su ‘staff’. Ojalá pueda hacer la mitad de lo que ha hecho en el Atlético. Esa búsqueda, esa construcción» es la que desea emprender el nuevo técnico del Sevilla, afirmó.

Matías Almeyda dijo ser «respetuoso» con el Athletic, sobre todo con un «gran entrenador», Ernesto Valverde, que tiene un «sistema de juego adaptado y superentrenado», por lo que será «un gran rival» al que es «difícil identificarle los puntos débiles», si bien él tiene «definido un sistema para lograrlo».

El entrenador sevillista se definió como alguien que «cree en el diálogo» porque «a los jugadores les gusta que les digan la verdad. El futbolista debe estar tranquilo, confiado», indicó, al tiempo que explicó que él les exige «que sigan amando la pelota y entrenar. Si hay valores, habrá construcción. Si no hay valores, no habrá construcción posible». EFE

(vc)