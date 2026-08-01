Matheu defiende su gestión en Salud y cuestiona decisiones sobre hospitales

Tegucigalpa – El exministro de Salud, José Manuel Matheu, aseguró que durante su administración actuó con transparencia y apego a principios éticos, al tiempo que cuestionó decisiones adoptadas posteriormente en torno a la construcción de hospitales y la conducción del sistema sanitario en Honduras.

Matheu enfatizó que uno de los mayores desafíos en la función pública es saber tomar decisiones correctas, incluso si estas implican perder el cargo. “Hay momentos en los que uno tiene que saber decir no, aunque eso signifique salir de una posición. Algunos, por mantenerse, terminan enfrentando a la justicia”, expresó. En ese sentido, sostuvo que su gestión puede ser revisada “hasta el último detalle”, reiterando que mantiene la tranquilidad de no haber incurrido en actos irregulares.

El exfuncionario también se refirió a investigaciones que han alcanzado a exautoridades del sector, señalando que él no teme ser indagado. “Estoy seguro que me han buscado por todos lados y no van a encontrar nada incorrecto. Actué bajo los valores que me inculcaron y mi fe en servir al prójimo”, afirmó.

Cuestionamientos al manejo de hospitales

En relación con la construcción de hospitales, Matheu consideró que no es función directa de un ministro involucrarse en la ejecución de obras, sino en la gestión de financiamiento y coordinación institucional. En ese contexto, cuestionó la estructura que posteriormente se creó para manejar estos proyectos, la cual llegó a incluir “casi 100 ingenieros”, algo que calificó como innecesario.

Asimismo, criticó la decisión de cancelar o modificar el esquema de financiamiento con el gobierno de España, el cual contemplaba un préstamo cercano a los 80 millones de euros para la construcción de hospitales. De acuerdo con Matheu, ese modelo permitía desarrollar infraestructura hospitalaria a bajo costo y con acompañamiento técnico internacional.

“El proyecto estaba planificado, incluía formación de recursos humanos y equipamiento. Con una gestión honesta, el dinero ajusta”, indicó. Además, señaló que los costos actuales que se mencionan para hospitales son “inconcebibles” en comparación con estándares internacionales.

Defiende compras y uso de fondos

Matheu también defendió la adquisición de equipo médico durante su gestión, asegurando que se compraron más de 2,000 dispositivos, entre ellos tomógrafos y angiógrafos. Explicó que estos recursos provinieron de ahorros generados en la compra de vacunas, gracias a donaciones internacionales que evitaron el uso de fondos originalmente destinados a ese fin.

“Tomamos decisiones para optimizar recursos sin recurrir a nuevos préstamos. Eso permitió fortalecer el sistema en áreas críticas”, apuntó.

Críticas a conducción actual del sistema de salud

El exfuncionario expresó preocupación por el rumbo actual del sistema sanitario, especialmente ante la posibilidad de que la conducción de la Secretaría de Salud recaiga directamente en la Presidencia de la República. A su juicio, la complejidad del sector requiere dedicación exclusiva.

“No es viable que el presidente, con todas las responsabilidades del país, pueda atender de lleno el sistema de salud. Se necesita un equipo técnico con experiencia en la realidad del sector público”, advirtió.

También cuestionó propuestas como convertir el Hospital Escuela en un centro exclusivamente de hospitalización, al considerar que evidencian desconocimiento del funcionamiento integral de estos centros.

Matheu manifestó que está dispuesto a aportar su experiencia si se le solicita, aunque aclaró que no busca regresar a la función pública. “Soy un hondureño que ama su país. Si puedo contribuir con ideas, lo haré, pero lo importante es que se prioricen las necesidades de la población”, concluyó.

El exministro cerró con un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y dar continuidad a proyectos estratégicos en salud, subrayando que “lo importante es servir al pueblo, más allá de colores partidarios”. PD