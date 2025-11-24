Material electoral ya fue distribuido a ocho departamentos confirma FFAA  

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que el material electoral ya fue distribuido a ocho departamentos del país, avanzando conforme al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo confirmó el portavoz de la institución castrense, Mario Rivera.

De acuerdo con Rivera, el material ya se encuentra en los centros de acopio de los departamentos de Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá y Cortés.

Así mismo confirmó que las FFAA enviará material electoral por vía aérea a Gracias a Dios.

A partir de las 7:00 de la mañana, varias aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña despegaron para transportar las 117 maletas electorales destinadas al departamento de Gracias a Dios, una zona donde el acceso terrestre es limitado y se requiere apoyo aéreo para garantizar la llegada del material.

El portavoz agregó que, durante el transcurso del día, también saldrá el material correspondiente al departamento de Santa Bárbara, completando así otra fase del proceso de distribución nacional.

Entregas dentro del cronograma

Rivera aseguró que las entregas se realizan en tiempo y forma, tal como lo establece el calendario electoral, con el fin de garantizar que todos los centros de votación cuenten con su material antes del día de las elecciones.

“Las maletas electorales que corresponden a los departamentos de Gracias a Dios e Intibucá salen este día para ser entregadas en tiempo”, reiteró.

Las Fuerzas Armadas mantienen activo un despliegue terrestre y aéreo para asegurar la llegada del material electoral a todos los rincones del país.LB