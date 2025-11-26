Material electoral estará en centros de votación a las 6:00 pm del sábado

Tegucigalpa – El comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Melvin Edgardo Flores aseguró este miércoles que todo el material electoral estará distribuido en cada uno de sus centros de votación el sábado antes de las 6 de la tarde.

Flores dijo que al día de hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya desplegó material electoral hacia 17 departamentos y que están finalizando vía aérea con el último departamento, quedando solamente Francisco Morazán.

Indicó que los cinco mil elementos de la PMOP que están activos a nivel nacional se sumarán a las labores de seguridad durante las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre.

“La PMOP fue la encargada de brindarle seguridad a estos convoy y de tener puntos de control a lo largo de las rutas para asegurar que las vías seguían transitables en esos momentos”, dijo. VC