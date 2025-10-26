Matan sexagenaria en Lempira

Tegucigalpa – Una mujer de 69 años fue asesinada por sujetos desconocidos en el municipio de San Andrés, Lempira.

La víctima fue identificada como Victorina Campos.

Datos preliminares indican que sujetos llegaron hasta la vivienda de la señora, quien se encontraba en el corredor de su casa al momento del ataque criminal.

Los sujetos le infligieron varios impactos de arma de fuego.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las investigaciones, mientras personal de Medicina Forense realiza el debido reconocimiento y levantamiento del cuerpo.

Las muertes de mujeres superan las 200 en el presente año, según datos de organizaciones feministas e investigadores. IR