Matan pareja de hondureños y capturan a sospechosos en  Huehuetenango, Guatemala

Tegucigalpa- Cuatro hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil de Guatemala minutos después de asesinar a una pareja de origen hondureño en el sector El Cambote, zona 11 de Huehuetenango.

Según datos preliminares, tras una persecución que permitió recuperar también el vehículo robado a las víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como Rony Valdez, alias “el catracho”, quien según investigaciones lideraba una estructura criminal vinculada al sicariato en la localidad, y su pareja identificada como Elvia.

El hecho ocurrió tras una discusión mientras ambos grupos ingerían bebidas embriagantes en el domicilio de la pareja. En el lugar se encontraban tres menores de edad, una bebé de meses, un niño de 8 años y otro de 12, quienes resultaron ilesos y fueron puestos bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN). IR