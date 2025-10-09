Matan mujer en Yoro, la segunda fémina asesinada este jueves

Tegucigalpa– La madrugada de este jueves se reportó el asesinato de una mujer que se encontraba en el velatorio de una tía en la comunidad de San Antonio en Sulaco, Yoro, solo este día suman dos las féminas asesinadas en el país.

La fémina fue identificada como María Juárez de 25 años.

De acuerdo con la información, la mujer recibió una llamada telefónica para que saliera del lugar y cuando lo hizo, hombres armados se le acercaron y le dispararon hasta quitarle la vida.

El hecho, provocó consternación entre las personas que se encontraban en el lugar quienes terminaron con miedo ante la ráfaga de disparos que se escucharon en la zona.

Además, se sabe que pobladores se encuentran atemorizados por la ola de violencia que se ha incrementado en ese sector, donde la vida parece no tener valor.

Los pobladores, hicieron un llamado a las autoridades policiales para que realicen operativos permanentes que brinden paz a la ciudadanía.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, suman más de 190 las féminas asesinadas en el territorio nacional. IR