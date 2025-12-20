Matan mujer en SPS, suman tres las féminas asesinadas este sábado

San Pedro Sula- Una mujer fue asesinada el mediodía de este sábado en San Pedro Sula, norte de Honduras, los hechos violentos contra mujeres este día suman tres.

La fémina se transportaba en una camioneta al momento del ataque criminal, quien fue identificada como Lilian Elizabeth Padilla de 37 años.

Las personas que ejecutaron el crimen le dispararon en reiteradas ocasiones, aún con vida fuetrasladada a un centro asistencial donde murió.

Autoridades policiales indicaron que realizan un cierre de ciudad para poder dar con el paradero de los criminales.

Esta mañana, en plena vía pública fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres en el barrio Las Brisas del municipio de Las Lajas, Comayagua

Hasta el momento una de las féminas fue identificada como Yeimy Amaya, mientras que la otra está en carácter de desconocida.

Datos preliminares indican que ambas mujeres fueron encontradas sin vida con varios disparos en sus cuerpos.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

En los últimos dos días se reportan la muerte de siete mujeres en diferentes sectores del país.

Los asesinatos contra féminas no cesan en Honduras, el luto y dolor se apodera de sus familiares.

En el presente año, se reportan 246 muertes violentas de mujeres en el territorio hondureño, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR