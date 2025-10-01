Matan mujer en El Progreso, Yoro

San Pedro Sula– Una mujer perdió la vida en la sala de emergencias del hospital Mario Catarino Rivas, esto luego de haber sido atacada a disparos por su propio esposo en la ciudad de El Progreso, Yoro.

La occisa fue identificada como Lourdes Vanessa González, quien pereció luego de luchar por su vida.

Datos preliminares indican que la fémina se encontraba en su vivienda cuando su esposo llegó y tras una acalorada discusión este le disparó en reiteradas ocasiones.

Las autoridades se encuentran realizando las pesquisas referentes al caso.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, en el presente año suman más de 176 las féminas muertas de forma violenta a nivel nacional. IR