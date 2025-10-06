Matan menor de 15 años en Catacamas, Olancho

Tegucigalpa– Un menor de 15 años fue asesinado en las últimas horas en Catacamas, Olancho.

Según se informó el menor fue sacado de la vivienda donde residía y lo mataron con arma blanca ya que tenía una herida en su cuello y signos de tortura.

El menor trabajaba en una finca de la zona y fue encontrado sin vida en otro sector de la misma finca donde laboraba.

La madre del menor pidió justicia por la muerte de su hijo.

Sostuvo que el menor predicaba en una iglesia en Catacamas.

Por este caso, hay dos personas que fueron detenidas para investigación.

El cuerpo del menor fue trasladado a la capital hondureña. IR