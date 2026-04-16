Matan ingeniero tras despojarlo de motocicleta en colonia Kennedy de la capital

Tegucigalpa – Un joven fue asesinado la noche del miércoles en la colonia Kennedy en esta capital hondureña.

– ¿Y las cámaras de vigilancia? se pregunta la población.

La víctima fue identificada como Fernando Durón Velásquez de profesión ingeniero.

Datos preliminares indican que sujetos interceptaron a Durón Velásquez para robarle la motocicleta, tras despojarlo de la misma le dispararon.

Gravemente herido fue traslado a la sala de emergencia del Hospital Escuela donde falleció.

El cuerpo del joven profesional fue trasladado a la morgue capitalina donde su cuerpo fue entregado este día a sus familiares.

Los parientes de la víctima pidieron a las autoridades esclarecer el crimen del joven ya que tenía una vida por delante y fue truncada por la delincuencia que impera en el país. IR