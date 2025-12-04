Matan a una pareja en un car wash en SPS

San Pedro Sula – Una pareja fue asesinada a balazos este miércoles en el sector de Río Blanco en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Se informó que sujetos armados en motocicleta llegaron a un car wash para disparar contra una pareja que laboraba en una glorieta que se encuentra al interior del lavado de carros.

Paramédicos del Sistema de Emergencia 911 se apersonó a la escena del crimen, pero la pareja ya no presentaba signos vitales.

Las víctimas eran un hombre que era el propietario de la glorieta y la mujer sería pareja.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG