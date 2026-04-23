Matan a una pareja en el interior de su vivienda en Trujillo

Tegucigalpa – Una pareja fue ultimada a balazos en las últimas horas en el interior de su vivienda en la colonia Montecristo en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Una de las víctimas fue identificada como Saúl López, mientras que el nombre de su esposa aún se desconoce.

Se informó que sujetos armados ingresaron en horas de la noche-madrugada a la casa habitación de la pareja, los encontraron y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

En la vivienda también se encontraban sus dos hijos, que afortunadamente, no fueron objetos del ataque.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG