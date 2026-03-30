Matan a una mujer en El Paraíso, oriente del país

Tegucigalpa– Una fémina fue asesinada de un certero disparo en Danlí, El Paraíso, zona oriental del país.

La víctima fue identificada como Alba Rodríguez, de 55 años.

La mujer fue trasladada al hospital Gabriela Alvarado, donde perdió la vida.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer salió a su patio cuando un individuo desconocido, sin mediar palabra, le infirió un impacto de bala.

El cuerpo de la fémina fue trasladado a la capital hondureña donde será entregado a sus familiares.

Los familiares pidieron a las autoridades dar con el paradero del responsable del crimen de la fémina.

En el presente año suman 50 las mujeres asesinadas en Honduras, según datos de organizaciones feministas. IR