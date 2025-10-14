Matan a una joven que recién había regresado de EEUU

Tegucigalpa – Una joven perdió la vida de manera violenta este martes en la comunidad de Villami, en el municipio de Gracias, Lempira, a pocas cuadras de una estación de Policía.

La mujer habría recibido varios impactos de bala, de acuerdo a versiones preliminares.

La mujer fue identificada como Joseline Navarrete. Vecinos de la zona donde ocurrió el hecho dijeron que hace unos cuatro meses había regresado de Estados Unidos.

En lo que va del 2025, más de 190 mujeres han sido asesinadas, según datos de organizaciones defensoras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra alrededor de mil 780 mujeres muertas de forma violenta, entre los años 2020 y septiembre del 2025, es decir, unas 26 mensuales o un estimado de una víctima cada 28 horas, la mayoría de ellas en circunstancias impunes. VC