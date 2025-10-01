Matan a una anciana de 78 años en Olancho y su esposo resulta gravemente herido

Tegucigalpa- Una septuagenaria fue asesinada la tarde de este martes en Catacamas, Olancho, mientras que su esposo resultó herido de gravedad.

La víctima fue identificada como Mercedes Banegas de 78 años, residía en la aldea La Sosa en Catacamas.

Datos preliminares indican que la anciana descansaba en una hamaca cuando sujetos que pasaron por el lugar la llamaron por su nombre y le dispararon en reiteradas ocasiones, dejando gravemente herido a su esposo.

El herido fue trasladado a un centro asistencial de la zona.

Los adultos mayores, en Honduras, también son víctimas de la violencia que mantiene al país en una situación de “emergencia permanente” debido, principalmente, a la cantidad de homicidios que se registran a diario en el país.

Se estima que, entre el 2020 y septiembre del 2025, alrededor de mil adultos mayores perdieron la vida en circunstancias violentas en el país, lo que significa que un poco más del 5% de los homicidios tiene como víctimas a personas mayores de 60 años.

Mientras que las muertes de mujeres no cesan en Honduras, ya suman más de 176 las féminas asesinadas a nivel nacional en el presente año. IR