Matan a jefe de inteligencia de la Academia Nacional Penitenciaria por querer repeler un asalto en la capital

Tegucigalpa – En las últimas horas fue asesinado a balazos un exagente de la Policía Nacional en la colonia Los Laureles en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Frank Alexis Morris, quien fue subcomisario de la Policía Nacional, y recientemente fue nombrado jefe de inteligencia de la Academia Nacional Penitenciario.

Se informó que cuatro sujetos armados quisieron asaltar a un grupo de jóvenes en la calle principal de la colonia Los Laureles, entre ellos la hija del ahora occiso.

En un video de una cámara de seguridad se registró el hecho en la que se aprecia que dos hombres y una mujer encañonaron al grupo de jóvenes que estaban apoyados en un carro.

La víctima observó como asaltaban a sus vecinos e intervino para defenderla y repeler el hecho, pero recibió tres disparos de uno de los asaltantes.

Falleció alrededor de la medianoche en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG