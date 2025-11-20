Matan a tres personas en Balfate, la masacre 29 de 2025

Tegucigalpa – Tres personas fueron asesinadas por sujetos desconocidos en Balfalte, Colón, Caribe de Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Anthony Gálvez de 22 años, Bella Flores Duarte de 15 años y Luis Fernando Arita de 19.
Según se informó las tres personas se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacadas a disparos por sujetos desconocidos en esa zona del país.
Hasta el momento se desconocen quienes ejecutaron esta muerte múltiple.
El hecho violento ocurrió a altas horas de la noche del miércoles en la aldea El Carbón.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Ceiba donde se practicará la respectiva autopsia.
Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar el sitio donde ocurrió el hecho violento y recabar indicios.
Honduras registra 28 masacres en el presente año. IR
Lista de Masacres 2025
N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos
1.- Mateo, Francisco Morazán -20 de enero- 3 muertos
2.- Trujillo, Colón-30 de enero- 4 muertos
3.- Ocotepeque, Ocotepeque -5 de febrero- 3 muertos
4.- Juticalpa, Olancho -8 de febrero- 3 muertos
5.- Catacamas, Olancho -14 de febrero- 6 muertos
6.- Distrito Central, Francisco Morazán -23 de febrero- 3 muertos
7.- Yoro, Yoro -27 de febrero- 3 muertos
8.- Siguatepeque, Comayagua -1 de marzo- 3 muertos
9.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 4 muertos
10.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 3 muertos
11- Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula -19 de marzo- 4 muertos
12.- Sector de la Satélite, San Pedro Sula -27 de marzo- 3 muertos
13.- El Negrito, Yoro -31 de marzo- 4 muertos
14.- Santa Rita, Copan -13 de abril- 3 muertos
15.- El Triunfo, Choluteca -13 de abril- 3 muertos
16.- La Ceiba, Atlántida -17 de abril- 5 muertos
17.- El Progreso, Yoro -7 de junio- 3 muertos
18.- Sabá, Colón -14 de junio- 4 muertos
19.- Distrito Central, F. Morazán -24/25 de junio- 3 muertos
20.- Silca, Olancho –30 de junio – 3 muertos
21.- Distrito Central, Francisco Morazán -4 de julio- 3 muertos
22.- El Paraíso, Copán -10 de julio- 3 muertos
23.- Juticalpa, Olancho -11 de julio- 3 muertos
24.- El Paraíso -25 de julio- 3 muertos
25.- San Jorge, Ocotepeque -21 de septiembre – 3 muertos
26.- San Ignacio, FM -5 de noviembre- 4 muertos
27.- Morazán, Yoro -10 de noviembre- 4 muertos
28.-Balfate, Colón -20 de noviembre- 3 muertos