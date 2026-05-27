Matan a tres jóvenes estudiantes en El Progreso

Tegucigalpa – Otra masacre ocurrida la tarde de este martes cobró la vida de tres jóvenes en la colonia Suazo Córdova en la ciudad de El Progreso, Yoro, norte de Honduras.

– Suman siete masacres en mayo, el mes más violento del año con respecto a este tipo de sucesos de homicidios múltiples.

Los cuerpos de los ahora occisos -supuestos estudiantes- quedaron tendidos en una calle de tierra de la zona que por minutos fue escenario de una nutrida balacera.

Preliminarmente las víctimas fueron identificadas como José Jonathan Benítez (16), Alex Yahir Padilla (15) y otro solamente con el nombre de Carlos Daniel Vásquez (17). Únicamente se sabe que son personas jóvenes y que fueron ultimadas con armas de fuego.

El violento suceso ocurrió detrás del muro de la Escuela Jaime O’Leary en la colonia Suazo Córdova.

Este mismo martes se reportó otra masacre ocurrida en La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas y otra quedó gravemente herida en la colonia Filadelfia.

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–