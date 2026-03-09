Matan a tres hermanos en San Andrés, Lempira

Tegucigalpa– Tres hermanos fueron asesinados en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, Lempira, occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.

Autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió este hecho violento que ha causado consternación entre los pobladores.

Según datos preliminares brindados por la Policía este lunes, indica que los hermanos fueron asesinados por enemistades personales como principal hipótesis.

Los cuerpos de las tres personas fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula, donde serán entregados a sus familiares. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andres, Lempira/ 9 de marzo- 3 muertos