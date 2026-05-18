Matan a taxista VIP en colonia capitalina

Tegucigalpa – Un taxista VIP fue asesinado a disparos la mañana de este lunes en la colonia La Era de la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Saúl Fernando Osorio Flores, de 30 años.

Según reportes preliminares de las autoridades y medios locales, desconocidos acribillaron al conductor en la citada colonia tras salir de su vivienda.

Al lugar se presentaron de inmediato unidades de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver y las primeras investigaciones.

Vecinos del sector expresaron consternación por el hecho, que se suma a la ola de violencia que afecta a trabajadores del transporte público y privado en la capital.

En el presente año suman una veintena de personas ligadas al sector transporte asesinados a nivel nacional. IR