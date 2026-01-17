Matan a taxista en San Pedro Sula mientras trabajaba en la madrugada

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida de manera violenta la madrugada de este sábado en una calle solitaria de la ciudad de San Pedro Sula mientras trabajaba como taxista.

La víctima fue identificada como Willian Alexis Martínez Acosta, de 32 años, quien de acuerdo a las versiones preliminares, salió a realizar una carrera poco antes de quitarle la vida.

El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indica que entre el 1 al 14 de enero de 2026, se han registrado 78 homicidios, 7 de ellos en San Pedro Sula, la segunda ciudad más violenta del año, después del Distrito Central. VC