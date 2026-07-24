Matan a taxista en La Ceiba, Atlántida

Tegucigalpa – Un taxista fue asesinado la tarde de este viernes en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Caribe de Honduras.

La víctima fue identificada como José Carrasco.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes le quitaron la vida.

Según se informó, el ruletero llevaba una carrera, estas personas le quitaron la vida con arma de fuego.

Los agentes policiales acordonaron la escena para recabar información que dé con el paradero de los responsables del hecho violento.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue de La Ceiba. IR