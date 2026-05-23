Matan a pedradas a menor en Comayagua

Tegucigalpa- El cuerpo de un menor identificado como Erick Nahum Hernández ingresó en horas de la madrugada a la morgue capitalina, luego de que presuntamente fuera asesinado a pedradas en un río ubicado en el sector de Ojo de Agua, departamento de Comayagua.

Hernández era originario del municipio de La Libertad, Comayagua

De acuerdo con información preliminar, el menor fue encontrado sin vida en las cercanías del afluente, presentando múltiples heridas provocadas con piedras.

Hasta el momento, las autoridades han iniciado con las investigaciones para dar con los responsables del hecho violento.

El caso ha generado consternación entre familiares y pobladores de la zona que piden una investigación y dar con el paradero de los responsables.

El cuerpo del jovencito será entregado a sus familiares tras practicarle la autopsia respectiva. IR