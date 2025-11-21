Matan a pastor evangélico en Intibucá

Tegucigalpa– Un pastor evangélico fue asesinado en las últimas horas en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Elías García de 59 años.

La hija del pastor, reclamó su cuerpo de la morgue capitalina.

Señaló que su padre se dedicaba a la compra y venta de café, era un hombre trabajador y predicaba la palabra de Dios.

La joven pidió a la justicia hondureña que haga su trabajo para dar con el paradero de los hechores del crimen.

Datos preliminares indican que sujetos le salieron al paso y le infirieron varios disparos al pastor evangélico. IR