Matan a pasajero por oponerse a asalto en San Pedro Sula

San Pedro Sula-Un pasajero fue asesinado la noche de este viernes tras oponerse a un asalto en un autobús en San Pedro Sula, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Sergio Torres de 25 años.

Según se informó dos sujetos ingresaron al autobús y al percatarse que estaban asaltando, el ahora occiso se lanzó del bus lo que provocó que los antisociales le disparan quitándole la vida forma inmediata.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen.

Los conductores de autobuses diariamente denuncian que son víctimas de asaltos y extorsión. IR