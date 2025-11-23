spot_imgspot_img
Caliente

Matan a pareja en Nacaome, Valle

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Una pareja fue asesinada en su vivienda en Nacaome, Valle, sur de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Nelson Geovani Castro y Marlene Díaz Aguilera

Según se informó sujetos fuertemente armados llegaron a la vivienda de la pareja en busca de una persona, tras consultarles por el paradero de la persona que buscaban y estos al no dar respuesta los asesinaron.

Los cuerpos de ambas personas fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa.

Agentes policiales investigan el hecho violento. IR 

