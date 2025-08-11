Matan a pareja en Catacamas, Olancho

Tegucigalpa– Una pareja perdió la vida de forma violenta en el barrio Los Ejidos, en Catacamas, Olancho.

Hasta el momento, se identificaron preliminarmente como Dixon David Mora del Castillo y Ruth Maritza Rodríguez.

Datos preliminares indican que el ataque criminal se registró mientras ambos se desplazaban en una motocicleta y donde fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala que les causaron la muerte de forma inmediata.

Los cuerpos de las personas serán trasladados a la capital hondureña. IR