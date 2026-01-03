Matan a pareja de jóvenes en el sector de la Rivera Hernández en SPS

San Pedro Sula – Una pareja fue asesinada en una de las calles de la colonia Central del sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Según se informó los cuerpos quedaron tendidos en una calle de la citada colonia, los cuerpos oscilan entre edades de 18 y 20 años.

Se indicó que la pareja fue atacada a disparos por sujetos desconocidos.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

Personal de Medicina Forense se trasladaron a la zona para realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres. IR