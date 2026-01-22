Matan a padre e hijo en Trujillo, Colón

Tegucigalpa – Un padre y su hijo fueron asesinados la mañana de este jueves en la aldea Rigores sector de la margen izquierda en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Fidel Castro (padre) y Marvin Castro (hijo).

Según se informó, los cuerpos de ambas personas fueron encontradas a la orilla de la carretera.

Datos preliminares indican que sujetos les salieron al paso y posteriormente los asesinaron de varios disparos.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena.

Se indicó que familiares llegaron al lugar y pretendían realizar el levantamiento de los cuerpos.

Personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento de los cadáveres.

Desde 2012 está vigente una ley que prohíbe portar armas en Colón, pero la mayor parte de las muertes violentas que allí ocurren es por este tipo de artefactos. IR