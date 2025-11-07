Matan a mujer y dejan malherido a su esposo en La Entrada, Copán  

Tegucigalpa– Una mujer perdió la vida de forma violenta y su pareja resultó herida, en un ataque criminal registrado en La Entrada, Copán, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Maryeni Yojana Orellana de 21 años.

Datos preliminares indican que la pareja se transportaban en una motocicleta y se dirigían hacia su vivienda cuando sobrepasaron a una camioneta que posteriormente les disparó en reiteradas ocasiones.

La fémina murió en el lugar, mientras que su esposo identificado como Héctor Javier Vásquez resultó herido y trasladado a un centro asistencial.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual fueron atacados criminalmente.

Las muertes de mujeres no cesan en este país centroamericano, en el presente año suman más de 200 las mujeres asesinadas a nivel nacional. IR