Matan a mujer en Villanueva, Cortés

Tegucigalpa – La noche de este martes se reportó la muerte de una mujer en el sector de Guaruma 2 en Villanueva, Cortés.

La víctima fue identificada como Greyci Marisol Mancía, de 22 años.

Sin embargo, las autoridades aún no brindan un informe oficial sobre este hecho.

De acuerdo con reportes de prensa local, los vecinos del lugar señalaron a la pareja sentimental de la fémina como el autor del hecho.

Estadísticas del Centro de Derechos de la Mujer (CDE) señalan que un total de 127 mujeres murieron violentamente en Honduras en el primer semestre del año.

Entre tanto, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabiliza unas 145 mujeres asesinadas en Honduras, durante este 2025. (RO)