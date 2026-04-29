Matan a mujer en Trujillo, Colón

Tegucigalpa- Otra mujer fue asesinada en el departamento de Colón, sólo en este mes de abril suman tres las féminas asesinadas en esa zona caribeña de Honduras.

La víctima fue identificada como Gloria Darixa Alemán.

El crimen se registró en la aldea Panamá en la margen izquierda del municipio de Trujillo.

Se informó que días antes fue asesinada la pareja de Alemán en ese mismo sector del país.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que le quitaron la vida a la mujer.

Las muertes de mujeres en Honduras no cesan, ya suman más de 70 los crímenes contra las féminas a nivel nacional en el presente año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). IR