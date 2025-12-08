Matan a mujer en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa- Una mujer fue asesinada en las últimas horas en la comunidad de El Naranjo, en Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés.

La fémina fue identificada como Walkiria Hernández López de 48 años.

Datos preliminares indican que la mujer se encontraba en una pulpería de su propiedad cuando sujetos desconocidos llegaron y le quitaron la vida de varios disparos.

Hasta el momento se desconoce quienes cometieron el crimen y el móvil del mismo.

Agentes policiales se apersonaron a la zona, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.

En el presente año, suman 242 las muertes violentas de mujeres a nivel nacional, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). IR