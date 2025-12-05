Matan a mujer en Juticalpa, Olancho

Tegucigalpa- Una mujer fue atacada a disparos en la colonia Los Periodistas en Juticalpa, Olancho, gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida.

La víctima fue identificada como Dania Carolina Rosales de 36 años.

Según se informó sujetos interceptaron a la fémina cuando se dirigía a su vivienda, gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida.

Familiares de la víctima pidieron a las autoridades policiales investigar el hecho violento.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, donde este año se registran más de 230 las féminas asesinadas. IR