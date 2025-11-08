Matan a mujer en colonia capitalina

Tegucigalpa- De varios impactos de bala ultimaron a una fémina en la colonia Nueva Suyapa de la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Mayra Xiomara Sierra de 46 años.

Datos preliminares indican que la fémina se dirigía hacia su vivienda en la citada colonia cuando fue interceptada por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con la investigación y acordonar la escena.

Horas después se reportó la captura de dos sospechosos de haber cometido el crimen de la mujer.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue capitalina y esta mañana fue entregado a sus familiares.

Las muertes violentas de mujeres superan las 200 en Honduras, según datos de organizaciones feministas. IR