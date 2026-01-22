Matan a empleada sanitaria y excandidata a diputada en Choluteca

Tegucigalpa – Otra mujer es asesinada en Honduras, generando luto y dolor en las familias. Esta vez el hecho violento se registró en Choluteca, zona sur de Honduras.

La mujer fue identificada como Reina Margarita Carrasco, empleada del hospital del Sur y excandidata a diputada.

Según se informó la fémina fue encontrada sin vida tras ser atacada a disparos por personas desconocidas que ingresaron a su vivienda en el sector conocido como Colonias Unidas del municipio de Choluteca.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento.

La fémina militaba para el partido Libertad y Refundación (Libre). Además, según internautas, la ahora fallecida laboraba para un centro asistencial de la zona Sur de Honduras.

Asimismo, había participado como aspirante a diputada para el proceso electoral de 2022-2026.

En el presente año, las organizaciones de mujeres registran más de 10 muertes de féminas a nivel nacional. IR