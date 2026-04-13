Matan a miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Cortés y motociclista en Copán

San Pedro Sula – Un miembro de la comunidad LGTBIQ+ fue asesinado este lunes en Baracoa, Cortés, mientras que un motociclista fue atacado a disparos en Copán.

La víctima de la comunidad LGTBIQ+ fue identificada como Oscar Alvarenga.

Datos preliminares indican que el joven fue encontrado al interior de su vivienda con varias heridas de arma blanca.

Hasta el momento se desconoce quién le quitó la vida.

Mientras que en la aldea El Trigo, en La Unión, Copán un motociclista fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con las investigaciones del caso.

El cuerpo será remitido a la morgue de Copán. IR