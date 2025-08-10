spot_img
Matan a machetazos a un pastor en Santa Bárbara

Por: Proceso Digital

Santa Bárbara – Un pastor fue asesinado a machetazos este sábado en el sector de Las Flores en la comunidad de Los Laureles en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Wilmer Castellanos (55).

Se informó que la víctima iba realizar un culto junto a otro pastor en el patio de una casa, cuando llegó una persona portando un machete y atacó al hombre religioso.

Personas que estaban en el lugar trasladaron al pastor a un centro de salud en el sector de Peña Blanca en Santa Cruz de Yojoa, pero perdió la vida por la gravedad de las heridas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

