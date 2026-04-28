Matan a joven en colonia capitalina

Tegucigalpa- Un joven de 20 años fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Rivera de La Vega, en Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Alexis Méndez Hernández.

Según reportes preliminares, acababa de salir de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para iniciar con las investigaciones del crimen.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver.

Familiares de la víctima pidieron a las autoridades una investigación y que el crimen no quede impune. IR