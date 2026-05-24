Matan a joven cerca de posta policial en Colón

Bonito Oriental – Otro hecho violento se suscitó en el departamento de Colón, luego de que un joven fuera asesinado a balazos en el municipio de Bonito Oriental.

La víctima fue identificada como Carlos Cálix, de aproximadamente 21 años.

El crimen ocurrió la noche del sábado a escasos metros de una posta de la Policía Nacional, donde, según información preliminar, varios individuos interceptaron a Cálix y le dispararon en reiteradas ocasiones.

La tragedia se registra en medio de la intervención policial y militar que permanece activa en la zona ante el incremento de hechos violentos en el litoral atlántico.

Las autoridades aún no han brindado detalles sobre posibles capturas o el móvil del crimen, mientras equipos de investigación realizan las diligencias correspondientes. AD