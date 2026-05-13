Matan a inspector de policía durante ataque armado en Catacamas

Tegucigalpa– El inspector de policía Luis Hernández García perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado en horas de la madrugada en la colonia Lomas de Catacamas, departamento de Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, el oficial se desplazaba junto a varios compañeros realizando labores de patrullaje en la zona cuando fueron sorprendidos por individuos armados.

Las autoridades detallaron que personas desconocidas, presuntamente vinculadas a una estructura criminal, comenzaron a disparar desde el interior de una vivienda contra los agentes policiales que circulaban por el sector.

Durante el ataque, el inspector Hernández García resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, sin embargo, perdió la vida.

Tras el hecho violento, equipos de seguridad iniciaron operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables del crimen y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque. IR