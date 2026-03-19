Matan a hondureña en Carolina del Norte, EEUU

Tegucigalpa- La comunidad hondureña en Estados Unidos se encuentra consternada tras el asesinato de Evelin Carolina Enamorado, de 26 años, hecho que se registró en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Su cuerpo fue hallado el 10 de marzo dentro de su vivienda, envuelto en mantas y toallas, después de que un repartidor alertara a las autoridades al percibir un fuerte olor proveniente de la residencia.

La policía detuvo al día siguiente a Lhis Birito Costa, de 23 años, como principal sospechosa del crimen de su pareja.

Según documentos judiciales, Costa reconoció haber disparado a Evelin Carolina tras descubrir que la víctima mantenía una relación con otra persona.

Costa enfrenta cargos formales por asesinato y permanece detenida sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

Familiares y allegados de la víctima han mostrado su consternación por el hecho, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer los detalles del caso. IR