Matan a hombre frente a su vivienda en Comayagüela

Comayagüela – Un hombre identificado como Moisés Girón fue asesinado durante la madrugada de este domingo en la colonia Ramón Amaya Amador, en Comayagüela, luego de ser disparado por sujetos desconocidos cuando se encontraba en las afueras de su vivienda.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela con la esperanza de salvarle la vida.

Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Posteriormente, el cuerpo de Girón fue remitido a la morgue del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Tegucigalpa, donde sus familiares llegaron para realizar los trámites correspondientes y reclamar sus restos.

La Policía Nacional informó que ya inició las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables del homicidio, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque. AD