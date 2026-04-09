Matan a hombre en el interior de su vehículo en la salida al sur del país

Tegucigalpa- De varios impactos de bala le quitan la vida a una persona en la salida al sur, a la altura de la colonia Loarque.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Leonardo Nicolás Escoto.

Según se informó sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le quitaron la vida.

El ahora occiso se transportaba en una camioneta al momento del ataque criminal.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para acordonar la escena e iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue capitalina. IR